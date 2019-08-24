Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Masatlı, sanayi sitesi esnafını ziyaret etti
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Vali Mustafa Masatlı, sanayi sitesi esnafını ziyaret etti

17 dakika önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Küçük Sanayi Sitesinde esnafa yönelik ziyarette bulundu.

Vali Mustafa Masatlı, sanayi sitesi esnafını ziyaret etti, System.String[]

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Küçük Sanayi Sitesinde esnafa yönelik ziyarette bulundu.


Sanayi Sitesini ziyaret eden Vali Masatlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Morkoç ve Şoförler Odası Başkanı Asim Özer ile birlikte sanayi sitesi esnaflarımızı tek tek ziyaret etti.


Vali Masatlı, esnafla sohbet edip, sorun ve taleplerini dinleyerek, hayırlı işler diledi.


Vali Masatlı"nın katılımı ile ayrıca Sanayi Sitesinde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı. - ARDAHAN

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
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