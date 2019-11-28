Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla halk günü buluşmasında bir araya geldi
Son Dakika Güncel Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla halk günü buluşmasında bir araya geldi - Son Dakika

Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla halk günü buluşmasında bir araya geldi

6 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, çeşitli konular üzerine kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla halk günü buluşmasında bir araya geldi, System.String[]

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, çeşitli konular üzerine kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarımızla bir araya geldi.


Aralıklarla yaptığı halk buluşmalarını bugün de sürdüren Vali Mustafa Masatlı, toplantı salonunda misafir ettiği vatandaşlarımızı tek tek dinleyerek, sorunlarını ve taleplerini not etti. Vali Mustafa Masatlı, vatandaşların sorunlarıyla alakalı olarak ilgili kurum müdürlerine talimatlarda bulunarak, not ettiği konularla ilgilenilmesini istedi.


Ülkemizin insan odaklı yeni yönetim anlayışı ile vatandaşlarımızın bizzat dinlenmesi, sorun ve taleplerinin değerlendirilmesi noktasında tüm kurumların üzerine düşen çalışmayı ve gayreti sergilediğine vurgu yapan Vali Mustafa Masatlı, bu tür uygulamaların sürekli devam edeceğini söyledi. - ARDAHAN

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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