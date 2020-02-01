Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla sabah namazı buluşmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla sabah namazı buluşmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla sabah namazı buluşmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, sürekli hale getirdiği vatandaşlarla Sabah Namazında Buluşma programlarını sürdürüyor.

Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla sabah namazı buluşmalarını sürdürüyor, System.String[]

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, sürekli hale getirdiği vatandaşlarla Sabah Namazında Buluşma programlarını sürdürüyor.


Merkez Camisinde vatandaşlarla birlikte namaz kılan Vali Mustafa Masatlı, namazının ardından cami cemaatiyle bir araya gelerek, kahvaltı yaptı. Vatandaşlarla Ardahan ve ülkemizin genel gündemine ilişkin sohbet eden Vali Mustafa Masatlı, ülkemizin ve milletimizin birliği, beraberliği ve kalkınmasına yönelik mesajlar verdi. - ARDAHAN

Ardahan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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