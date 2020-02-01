Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla sabah namazı buluşmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla sabah namazı buluşmalarını sürdürüyor
6 saat önce
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, sürekli hale getirdiği vatandaşlarla Sabah Namazında Buluşma programlarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, sürekli hale getirdiği vatandaşlarla Sabah Namazında Buluşma programlarını sürdürüyor.
Merkez Camisinde vatandaşlarla birlikte namaz kılan Vali Mustafa Masatlı, namazının ardından cami cemaatiyle bir araya gelerek, kahvaltı yaptı. Vatandaşlarla Ardahan ve ülkemizin genel gündemine ilişkin sohbet eden Vali Mustafa Masatlı, ülkemizin ve milletimizin birliği, beraberliği ve kalkınmasına yönelik mesajlar verdi. - ARDAHAN
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