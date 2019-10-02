Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Masatlı, yapımı devam eden kamuya ait inşaatlarda incelemede bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Vali Mustafa Masatlı, yapımı devam eden kamuya ait inşaatlarda incelemede bulundu

1 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapımı devam eden inşaatları gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Masatlı, yapımı devam eden kamuya ait inşaatlarda incelemede bulundu, System.String[]

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapımı devam eden inşaatları gezerek incelemelerde bulundu.


Kamuya ait, Halk Sağlığı Merkez Binasını, 112 Hizmet Binası, Kültür Merkezi Binası ile Milli Eğitime ait Okul ve Pansiyon İnşaatlarını inceleyen Vali Masatlı, yüklenici firma yetkililerinden inşaatların durumu ve ilerleyişi hakkında bilgi aldı.


Vali Masatlı, bilgi aldığı firma yetkililerinden, inşaatların hızlı bir şekilde tamamlanarak, sözleşmede belirtilen sürelerde teslim edilmesini istedi.


Vali Masatlı'ya Vali Yardımcısı Salih Kalkan ve İnşaatların Teknik Kontrolörleri eşlik etti. - ARDAHAN

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 bin yaya geçidinde 200 bin polis yarın yaya nöbeti tutacak
Anaokulunda 3 yaş grubu çocuklara şiddet! Soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:43:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Masatlı, yapımı devam eden kamuya ait inşaatlarda incelemede bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]