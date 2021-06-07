Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor - Son Dakika

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam EdiyorBahçeşehir Koleji kurucu temsilcileri Ali Haydar Sungur, Durmuş Alaca, kampüs müdürü Tuncay Göksu ve iletişim yöneticisi Tuğçe Derebaşı Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler, çalışmaları ile ilgili bilgi sundular. Vali Mustafa Tutulmaz, Bakanlığımızca ilimiz nüfus müdürlüğüne görevlendirilen Erhan Köse'yi makamında kabul etti, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Vali Mustafa Tutulmaz, Bakanlığımızca Kilimli ilçemize atanan Kaymakam vekili Efe Kılıç'ı makamında kabul etti, hayırlı olsun dileklerini iletti, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.