Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor - Son Dakika

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor
13.07.2021 22:08
Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler SürüyorKıbrıs gazimiz Osman Bıyıklı ve İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler.
Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler SürüyorKıbrıs gazimiz Osman Bıyıklı ve İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite Merkezi müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti, merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi sundu. Memur-Sen il temsilcisi Kamuran Aşkar Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti, faaliyetlerine ilişkin bilgi sundu. ZONSİAD yönetim kurulu üyeleri Orhan Bayraklı ve Satılmış Durdu ile düğme imalatı yapan iş insanlarından Adnan Baycar, Şaban Baycar ve Fatih Baycar Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler, çalışmalarına yönelik bilgi sundular.
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