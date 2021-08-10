Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler SürüyorVali Mustafa Tutulmaz ilimizde göreve başlayan TÜİK Bölge müdür vekili Cengizhan Güder'i makamında kabul etti, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diledi. Karadeniz Ereğli Vakıf köyü muhtarı Sadullah Karahan Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti, köyde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler sundu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melih Geniş ile Almanya'da maden müzeleri ve eğitim ocaklarında görev almış Mustafa Çağlar, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler. Basın mensuplarımız ilimizle ilgili güncel konularda Valimiz Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ederek bilgi aldılar.