Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma İlçemiz Karapınar Beldesinde Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma İlçemiz Karapınar Beldesinde Ziyaret ve İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, milletvekillerimiz Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İl Jandarma Komutanı Alb. Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile birlikte Karapınar beldesinde vatandaşlarımızla bir araya geldiler. Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekillerimiz Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu ile birlikte Aziz şehidimiz Tolga Can Yılmaz için Karapınar beldesi Tilkiler Cami'nde okunan Mevlid-i Şerif'e katıldılar. Ardından hep birlikte şehidimizin kabri ve değerli ailesi ziyaret edildi. Vali Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Karapınar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Denetlemelerde bulundu.