Vali Tutulmaz, Çaycuma'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Tutulmaz, Çaycuma'da incelemelerde bulundu

Vali Tutulmaz, Çaycuma\'da incelemelerde bulundu
Son Güncelleme: 03.08.2021 18:57

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Vali Tutulmaz, bölgeyle ilgili teftişler yaparak ziyarette bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Vali Tutulmaz, bölgeyle ilgili teftişler yaparak ziyarette bulundu.

Öncelikle OSB'de sanayici ve iş insanları ile tanışma toplantısında bir araya gelen Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, bölgede ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ahatlı köyünde İl Özel idaresince yaptırılan sürücü pistini inceleyip köy sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Akabinde Kayıkçılar köyü'nde vatandaşlara ait sera ve tarlalarda incelemelerde bulunarak üretimleri konusunda sohbet edildi. Köy muhtarı Mehmet Durguncu köyde yaptırdığı 3 kilometrelik bisiklet yolunu göstererek Vali Tutulmaz 'dan takdir ve teşekkür aldı.

Son olarak Vali Mustafa Tutulmaz İl Özel İdaresince yapılan Sazköy- Saltukova arasındaki bitümlü sıcak karışım yol olan Filyos limanı ile Zonguldak Havaalanını bağlayan yolu incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlçeden ayrılmadan inşaatı devam eden Çaycuma İmam Hatip Ortaokuluna inceleme ve denetlemelerde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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