Son dakika... ZONGULDAK VALİSİ TUTULMAZ POLİS DENETİMİNE KATILDI - Son Dakika

Son dakika... ZONGULDAK VALİSİ TUTULMAZ POLİS DENETİMİNE KATILDI

23.04.2021 16:10

Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ta polis denetimine katılan Vali Mustafa Tutulmaz, bir otomobilin sürücüsü izin belgesini gösteremeyince ceza yazılması talimatını verdi.

ZONGULDAK'ta polis denetimine katılan Vali Mustafa Tutulmaz, bir otomobilin sürücüsü izin belgesini gösteremeyince ceza yazılması talimatını verdi. Vali Tutulmaz, kısıtlamadan muaf olan bazı kişilerin izinlerini amaçları dışında kullandığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 10-16 Nisan'da koronavirüs vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan iller arasında 3'üncü sırada olduğu açıklanan Zonguldak'ta denetimler sıklaştırıldı. Günlük vaka sayısının 500'lere yükseldiği kentte Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ile birlikte kent merkezinde polisin gerçekleştirdiği denetime katıldı. Denetim kapsamında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. Durdurulan bir otomobilin sürücüsü izin belgesini ibraz edemeyince Vali Tutulmaz, Arkadaşımıza ceza işlemi yapalım. Çıkmaması gerekiyor diyerek ceza kesilmesi talimatını verdi. Trafik polisleri, otomobil sürücüsüne kısıtlama sırasında dışarı çıktığı için tutanak tutarak cezai işlem uyguladı.

'TEDBİRE HERKES UYARSA BU İŞİ ÇÖZEBİLİRİZ'

Vali Mustafa Tutulmaz, kent merkezinde üretimle ilgili alanlarda çalışanlardan dolayı bir hareketlilik olduğunu söyledi. Kısıtlamadan muaf olan bazı kişilerin izinlerini amacı dışında kullandığını ifade eden Vali Tutulmaz, Ancak bunu kötü amaçla kullanan, üretime ve sağlığa verilen ayrıcalığı farklı şekilde kullanan kişilerde hep beraber gördük. Onlarla ilgili de cezai işlem uyguluyoruz. Tedbir herkes tarafından olursa bu işi çözeriz. Bir kısım kendini ayrıcalıklı görüp de sokakta gezmeye kalkarsa bunun tedbirini yeterince almamış oluruz. Olumlu bir sonuç elde edememiş oluruz. Maske, mesafe ve hijyen konularına uyalım. Sokağa çıkma yasaklarına uyalım. Bunlarla beraber hareket ederek bunu çözebiliriz. İlimizde vaka artışı söz konusu ve bunu ancak birlikte hareket edersek çözebiliriz dedi.

Son dakika... ZONGULDAK VALİSİ TUTULMAZ POLİS DENETİMİNE KATILDI
Son dakika... ZONGULDAK VALİSİ TUTULMAZ POLİS DENETİMİNE KATILDI
Son dakika... ZONGULDAK VALİSİ TUTULMAZ POLİS DENETİMİNE KATILDI
Son dakika... ZONGULDAK VALİSİ TUTULMAZ POLİS DENETİMİNE KATILDI
Son dakika... ZONGULDAK VALİSİ TUTULMAZ POLİS DENETİMİNE KATILDI
Son dakika... ZONGULDAK VALİSİ TUTULMAZ POLİS DENETİMİNE KATILDI
Son dakika... ZONGULDAK VALİSİ TUTULMAZ POLİS DENETİMİNE KATILDI
Son dakika... ZONGULDAK VALİSİ TUTULMAZ POLİS DENETİMİNE KATILDI
Son dakika... ZONGULDAK VALİSİ TUTULMAZ POLİS DENETİMİNE KATILDI

Fahrettin Koca, Zonguldak, Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ZONGULDAK VALİSİ TUTULMAZ POLİS DENETİMİNE KATILDI - Son Dakika


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