Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Tutulmaz Dinar'da muhtarlarla buluştu
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Vali Mustafa Tutulmaz Dinar'da muhtarlarla buluştu

1 saat önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Dinar'da düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz Dinar'da muhtarlarla buluştu, System.String[]
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Dinar'da düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.
Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, merkez ve köy muhtarları ile kurum amirleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Tutulmaz, yaz aylarında yapılacak düğünlerde kesinlikle silah atılmaması gerektiğini ve bu konuda da muhtarlara çok işler düştüğünü söyledi.

Muhtarların köylerinde bulunan sorunları aktarmasıyla devam eden toplantıda, yapılacak olan işlerin kararları alınarak, uygulamaya sokulacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:23 Kaynak: AA
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