Vali Mustafa Tutulmaz, İlimiz Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Alanlarında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Vali Mustafa Tutulmaz, İlimiz Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Alanlarında İncelemelerde Bulundu

18.07.2021 11:11
Vali Mustafa Tutulmaz, İlimiz Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Alanlarında İncelemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz, İlimiz Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Alanlarında İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sanayi ve Ticaret Müdürü Yaşar Karaman ile birlikte...

Vali Mustafa Tutulmaz, İlimiz Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Alanlarında İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sanayi ve Ticaret Müdürü Yaşar Karaman ile birlikte İlimiz Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işletme alanlarında incelemelerde bulundu. üretimde çalışan İşçilerle sohbet etti.

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Kaynak: Habermetre

Yaşar Karaman, Jandarma, Ticaret, Albay, Son Dakika

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