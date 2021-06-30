Bakka 2021 Yılı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Zonguldak'ta Deniz Kulübünde gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in Başkanlık yaptığı toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan V. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Bartın Valisi Sinan Güner, diğer yönetim kurulu üyeleri ve BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu katıldı.

Bir önceki yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar ile ilgili yapılan çalışmaların görüşülmesiyle başlayan toplantıda, BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu tarafından 2020 Yılı Mali Destek Programı Programları İlerleme Raporları, hukuk işleri ile ilgili hususlar ve toplu iş sözleşmesiyle ilgili hususlar hakkında Yönetim Kuruluna bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, gelecek ay için planlanan çalışmalar hakkında bilgi verilmesiyle son buldu.