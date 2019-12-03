Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Tutulmaz Kızılören ilçesinde incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Vali Mustafa Tutulmaz Kızılören ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Mustafa Tutulmaz Kızılören ilçesinde incelemelerde bulundu

7 saat önce

Vali Mustafa Tutulmaz, ilçe ziyaretleri kapsamında Kızılören İlçesine bağlı merkez, kasaba mahalle ve köy muhtarları ile toplantı yaparak istek, talep ve önerilerini dinledi.

Vali Mustafa Tutulmaz Kızılören ilçesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Vali Mustafa Tutulmaz, ilçe ziyaretleri kapsamında Kızılören İlçesine bağlı merkez, kasaba mahalle ve köy muhtarları ile toplantı yaparak istek, talep ve önerilerini dinledi.


Vali Mustafa Tutulmaz'ın başkanlığında gerçekleşen köy ve mahalle muhtarlarının hazır bulunduğu toplantıya Kaymakam Recep Hasar, Belediye Başkanı Ali Erol ile il ve ilçe müdürleri katıldı. Muhtarlar toplantısında öncelikle 31 Mart 2019 mahalli idareler genel seçimleri değerlendirildi. Vali Tutulmaz, Muhtarlık müessesi ve görevleri, kolluk birimleriyle işbirliği, kamu yatırımlarının takibi, taşımalı eğitim sistemindeki servis araçlarının denetimi, köy ve mahallelerdeki metruk bina ve yapılar gibi konularda talimatlarda bulundu.


Hizmetlere ve Görevlerinize Odaklanın


Vali Mustafa Tutulmaz, vatandaşlara hizmet noktasında eşitliğe dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak: "Muhtarlık zor bir görev. Hem vatandaşı memnun etmelisiniz hem de devletle olan iletişimini sağlamalısınız. Bu zor göreve hepiniz seçilerek geldiniz bu açıdan da sizleri tebrik ediyorum. Muhtarlığın geçmişten gelen bir gücü var. Kamunun muhtarlara verdiği önem ile gücünüz her geçen gün artıyor. İnşallah güzel hizmetlere vesile olursunuz. Muhtarlar seçildiğinde genellikle seçim öncesi yaşananları devam ettiriyor. Bu noktada her gittiğim ilçede uyarılarda bulunuyorum. Bir kez de sizlere söylemek istiyorum. Önceki yaşananları bir kenara bırakın, hizmetlere ve görevlerinize odaklanın. Ayrım yapmayalım. Hukuken ve vicdanen hesap vermekle yükümlüyüz. Herkese eşit davranalım. Bizler hizmet için bu makamlardayız" dedi.


Öğrencilerle Sohbet Etti


Kızılören ilçesindeki temasları kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Mustafa Tutulmaz, öğrencilerle sohbet ederek, başarılı ve daha çok kitap okuyan öğrenciler olmalarını istedi. Vali Tutulmaz, okul bünyesindeki anaokulunu da ziyaret ederek buradaki öğrencilere çeşitli kitaplarhediye etti.


Toplum Sağlığı Merkezi'ni İnceledi


Vali Mustafa Tutulmaz'ın bir diğer ziyaretiKızılören Toplum Sağlığı Merkezi'ne oldu. Burada incelemelerde ve denetlemelerde bulunan Vali Tutulmaz, tedavi için bekleyen hastalarla da görüşerek, sağlıklı günler dinledi.


Jandarma ve Emniyet'e Denetim


Vali Mustafa Tutulmaz Kızılören İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek, incelemelerde ve denetlemelerde bulundu. Görevli personelle görüşen Vali Tutulmaz asayiş ve güvenlik konularında bilgiler aldı. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Tutulmaz, Kızılören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar
Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı Reha Muhtar'a 1 yıl hapis cezası verildi! Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:45:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Tutulmaz Kızılören ilçesinde incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]