Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı Dolayısıyla Düzenlenen Bayramlaşma Programına Katıldı

Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı Dolayısıyla Düzenlenen Bayramlaşma Programına KatıldıVali Mustafa Tutulmaz, milletvekilimiz Polat Türkmen ve il protokolü ile birlikte huzurevinde kalan büyüklerimizi Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiler, bayramlarını kutladılar, hoşça sohbet ederek sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun bir ömür dilediler. Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekilimiz Polat Türkmen ve il protokolü Atatürk devlet hastanesi ek hizmet binasında, Bayram nöbetinde, görevi başında olan sağlık çalışanlarımızın ve tedavisi için hastanede bulunan vatandaşlarımızın bayramını kutladılar.