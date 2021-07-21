Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı Dolayısıyla Düzenlenen Bayramlaşma Programına Katıldı - Son Dakika

Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı Dolayısıyla Düzenlenen Bayramlaşma Programına Katıldı

Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı Dolayısıyla Düzenlenen Bayramlaşma Programına Katıldı
Son Güncelleme: 21.07.2021 01:14

Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı Dolayısıyla Düzenlenen Bayramlaşma Programına KatıldıVali Mustafa Tutulmaz, milletvekilimiz Polat Türkmen ve il protokolü ile birlikte huzurevinde kalan büyüklerimizi Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiler, bayramlarını kutladılar, hoşça sohbet...

Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı Dolayısıyla Düzenlenen Bayramlaşma Programına KatıldıVali Mustafa Tutulmaz, milletvekilimiz Polat Türkmen ve il protokolü ile birlikte huzurevinde kalan büyüklerimizi Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiler, bayramlarını kutladılar, hoşça sohbet ederek sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun bir ömür dilediler. Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekilimiz Polat Türkmen ve il protokolü Atatürk devlet hastanesi ek hizmet binasında, Bayram nöbetinde, görevi başında olan sağlık çalışanlarımızın ve tedavisi için hastanede bulunan vatandaşlarımızın bayramını kutladılar.

Kaynak: Habermetre

Kurban Bayramı, Polat Türkmen, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı Dolayısıyla Düzenlenen Bayramlaşma Programına Katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı Dolayısıyla Düzenlenen Bayramlaşma Programına Katıldı - Son Dakika
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