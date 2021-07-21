Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı Dolayısıyla Düzenlenen Bayramlaşma Programına Katıldı - Son Dakika
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Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı Dolayısıyla Düzenlenen Bayramlaşma Programına Katıldı

21.07.2021 01:15
Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı Dolayısıyla Düzenlenen Bayramlaşma Programına Katıldı

Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak milletvekillerimiz Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve il protokolü ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla Polisevinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak milletvekillerimiz Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve il protokolü ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla Polisevinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Vali Mustafa Tutulmaz ve milletvekillerimiz bayramlaşmaya katılan konuklarımızın bayramını kutladılar. Vali Tutulmaz konuşmasında "bayramlarımızın birlik ve beraberliğimizin güçlenip pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı anlamlı günlerimizdir. "dedi. Vali Mustafa Tutulmaz, bayramlaşma programı kapsamında milletvekili Polat Türkmen, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Alb. Gönen Süslü ile birlikte Kozlu ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek emniyet mensuplarımızın bayramını kutladılar. Ardından Garnizon Komutanlığı eski hizmet binasında Jandarma teşkilatı mensupları ile bayramlaşıldı. Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekilimiz Polat Türkmen, Jan. Komutanı Alb. Gönen Süslü İl Emn. Müd. Fahri Aktaş, ile birlikte Aziz şehidimiz P. Yzb. Hasan Hatıl'ın değerli annesi Makbule Hatıl ile babası Şaban Hatıl'ı Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ederek, bayramlarını kutladılar.

Kaynak: Habermetre
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Kurban Bayramı, Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Zonguldak, Son Dakika

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