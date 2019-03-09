Son Dakika Haberleri: Vali Mustafa Tutulmaz Şehit Evine Misafir Oldu

Vali Mustafa Tutulmaz Şehit Evine Misafir Oldu

21 dakika önce

Vali Mustafa Tutulmaz, Şehit Mete Saraç'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Mustafa Tutulmaz Şehit Evine Misafir Oldu, System.String[]
Vali Mustafa Tutulmaz, Şehit Mete Saraç'ın ailesini ziyaret etti.

1993 yılında Van'da yaşanan çatışmada şehit düşen jandarma Uzman Çavuş Mete Saraç'ın Harbiş mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret eden Vali Mustafa Tutulmaz, anne Nuran Saraç ve Baba Mehmet Saraç'la bir araya geldi, acılarına ortak oldu. Şehit ailesini bir isteği, talebi olup olmadığını soran Vali Mustafa Tutulmaz; "Sizler bizim başımızın tacısınız. Bizler devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız ve sizin hizmetinizdeyiz. Evlat acısını yaşayan bilir. Elbette acılar unutulmuyor. Bizler biraz da olsa sizlerin acılarını dindirebilirsek, en büyük mutluluğu yaşamış oluruz" dedi.

Şehitlerin ve ailelerinin en kutsal emanetler olduğuna değinen Vali Mustafa Tutulmaz: "Herhangi bir istek, talepleri olduğunda veya bir sorun yaşadıklarında şehit ailelerine kapımız her zaman açık. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:27 Kaynak: İHA

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