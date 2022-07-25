Vali Mustafa Tutulmaz: 'Vaka sayıları 15 günde 3 katına çıktı' - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Mustafa Tutulmaz: 'Vaka sayıları 15 günde 3 katına çıktı'

25.07.2022 13:37

Vali Mustafa Tutulmaz: 'Vaka sayıları 15 günde 3 katına çıktı' Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakalarındaki son durumu açıkladı.

Vali Mustafa Tutulmaz: 'Vaka sayıları 15 günde 3 katına çıktı'

ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakalarındaki son durumu açıkladı. Tutulmaz, Vaka sayılarının 15 günde 3 katına çıktığını söyledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakalarındaki son durum hakkında bilgiler verdi. Vali Tutulmaz vaka sayınlarında artış meydana geldiği ve son 15 günde vakaların 3 katına çıktığını belirterek, "Dünya'da bu artış eğilimi vardı Zonguldak'a da geldi. Son 15 günde 3 katına çıktı vaka artışları oldu. Bizi sevindiren taraf ölümler azaldı. Şuanda son 15 günde 4 vefat var, korona kaynaklı. Bunlarında yaş ortalaması 90'nın üzerinde. Şuanda hastanelere zora sokan bir durum yok. En küçük mağduriyet bile yaşamamak adına uyarılarımız dikkatli olmaları kendilerini korumaları bunun başka şuanda yapılacak başka bir şey yok. Zamanı gelenler aşılarını olsunlar. Söyleyebileceğimiz bu. Keşke ülkeler bu sorunu çözselerde uğraşılmasa. Maalesef istediğimiz gibi değil" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Jandarmadan Huzur Güven uygulaması Jandarmadan Huzur Güven uygulaması Elektrik direğine çarptı, ormanlık alana uçtu Elektrik direğine çarptı, ormanlık alana uçtu
Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Mustafa Tutulmaz: 'Vaka sayıları 15 günde 3 katına çıktı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:20 Hababam Sınıfı'nın "çalışkan Ahmet'i" yıllar sonra ortaya çıktı! Karizmatik görünüşü hayranlarının dikkatini çekti
13:09 Çevredekileri umursamayan çift, çok katlı otoparkta cinsel ilişkiye girdi
12:40 ORC üç şehirde yaptığı seçim anketini paylaştı! İki ilde büyük farkla Millet İttifakı öne çıktı
12:31 Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor
12:28 Mezbahada çıplak, ağızlarında sigarayla tavuk kestiler, bir de üstüne oynadılar
12:09 Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor
12:01 Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:51 Diyarbakır'da akılalmaz olay! Komşularının uyarısına rağmen balkonda kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 13:37:36. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Mustafa Tutulmaz: 'Vaka sayıları 15 günde 3 katına çıktı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement