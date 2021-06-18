Vali Mustafa Tutulmaz, Valilik Binasında Hizmet Veren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Denetlemelerde Bulundu - Son Dakika

Vali Mustafa Tutulmaz, Valilik Binasında Hizmet Veren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Denetlemelerde Bulundu
18.06.2021 15:04
Vali Mustafa Tutulmaz, Valilik Binasında Hizmet Veren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Denetlemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Valilik girişindeki polis kontrol noktası ve Valilik binasında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında denetlemelerde bulundu.
Vali Mustafa Tutulmaz, Valilik Binasında Hizmet Veren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Denetlemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz, Valilik girişindeki polis kontrol noktası ve Valilik binasında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında denetlemelerde bulundu. Kurumlarımızdan hizmet alan vatandaşlarımızla sohbet etti, iyi dileklerini iletti. Vali Tutulmaz ilimize yeni görevlendirilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür vekili Erhan Köse, Tapu Müdürü Ersoy Yılmaz ve Kadastro Müdürü Halil Serhan Çevik' i de ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Son Dakika 18:07 EURO 2020 E Grubu'nda oynayan İsveç, Slovakya'yı 1-0 farkla mağlup etti 17:47 Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı 17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu 17:26 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını 17:12 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti 16:20 Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi 15:30 Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış 14:48 Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı