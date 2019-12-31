Vali Mustafa Yaman'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Mustafa Yaman'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Vali Mustafa Yaman'dan yeni yıl mesajı

7 saat önce

Mardin Valisi Mustafa Yaman, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Mardin Valisi Mustafa Yaman, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Yaman mesajında, bir yılın daha geride bırakıldığını ifade ederek, yeni umutlarla yeni bir yılı karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Mardin'in kalkınması, refahı, huzuru ve birliği yönünde çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Yaman, mesajında şunları kaydetti:

"Unutmamalıyız ki; hedefleri ve hayalleri yüksek olan milletler, başarıya ulaşan milletlerdir. Her yeni yıl, yeni beklentileri de beraberinde getirmektedir. 2020 yılına dair beklenti ve umutlarımız; ülkemizin ve buna bağlı olarak Mardin'imizin kalkınması, refahı, huzuru ve birliği yönünde olacaktır. Bunun için de daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Bu duygularla tüm Mardinli hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için huzur ve barış dolu bir gelecek temenni ediyorum."

Mustafa Yaman, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:28 Kaynak: AA
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