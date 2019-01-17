Vali Nayir 3. Osb Olağan Genel Kurul Toplantısına Katıldı

Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, OSB
'lerin ülke ve gelecek adına önemli olduğunu söyledi.
Nayir, Şenpiliç
Konferans Salonunda gerçekleştirilen 3. Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Vali Nayir, üretim, istihdam, katma değer oluşturmak ve döviz getirisi sağlamak gibi önemli hedeflerin en güzel örneklerinin organize sanayi bölgelerinde bulunduğunu belirtti.
Her organize sanayi bölgesinin kuruluşunda ilginç anılar yaşandığını, sıkıntılar geçirildiğini aktaran Nayir, 3. OSB'nin de 21 yıllık bir hikayesi olduğuna değindi.
Ülkede organize sanayi bölgeleri alanında, odalar ve borsalar dalında çok güzel örneklere sahip olunmasının sevindirici bir unsur olduğuna işaret eden Nayir, OSB'nin kuruluşundan bu yana emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Toplantıya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
, Vali Yardımcısı Mehmet Zeki Koçberber
, Söğütlü
Kaymakamı Esengül
Korkmaz Çiçekli
, Serdivan
Kaymakamı Muhsin Çatmadım
, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç
, 3. OSB Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Güneş
ile üyeler ve sanayiciler katıldı.
Nayir ve beraberindekiler, toplantı sonrası fabrikadaki işçilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.