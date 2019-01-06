Son Dakika Haberleri: Vali Nayir 3. Yerel Eğitim Şurası'na Katıldı

Vali Nayir 3. Yerel Eğitim Şurası'na Katıldı

47 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Sakarya Şubesi'nce düzenlenen 3. Yerel Eğitim Şurası'na katıldı.

Vali Nayir 3. Yerel Eğitim Şurası'na Katıldı, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Sakarya Şubesi'nce düzenlenen 3. Yerel Eğitim Şurası'na katıldı.

Erol Olçok Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) de katkılarıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ÖĞ-DER Sakarya Şube Başkanı Fatih Cingöz, etkinlikte yaptığı konuşmada, vatanına, milletine bağlı, bayrağının al rengine sevdalı, maneviyatı yüksek ve ahlaklı bireyler yetiştirmenin gayretinde olan derneklerinin, dün olduğu gibi bugün de "önce ahlak ve maneviyat" ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Programda SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı "Şuurlu Bir Gençlik Nasıl Yetişir", SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Atmaca "Maneviyatsız Eğitimin Sonuçları", SAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Ayas "Okullarda Akran Zorbalığı ve Teknoloji Zorbalığı", Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı İletişim Uzmanı Prof. Dr. Metin Işık "Medya ve Eğitim" konularında sunum yaptı.

Şuranın sonunda akademisyenlere plaket takdim eden Vali Nayir, özellikle bu alanda eğitimcilerin fikirlerinin çok değerli olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, akademisyenler, eğitmenler ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
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