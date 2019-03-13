Vali Nayir, Afad Heyetini Ağırladı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Sivil Savunma Daire Başkanı Sadi Ergin ve AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'ı makamında ağırladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Sivil Savunma Daire Başkanı Sadi Ergin ve AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'ı makamında ağırladı.



Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Palakoğlu, AFAD'ın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında Nayir'e bilgi verdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Nayir ise AFAD'ın donanımı, personeli ve güçlü yapısıyla Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok yerinde yardıma koşan ve cankurtaran bir oluşum olarak görüldüğünü kaydetti.



Ziyaret, teşkilatın Sakarya'daki faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakanlık'tan Tatil Rezervasyonu Uyarısı: 30 Gün Öncesine Kadar Feshedebilir, Paranızı Geri Alabilirsiniz

Eriğin Tanesi Dalında 10 Lira

Son Dakika! Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin

Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi