Son Dakika Haberleri: Vali Nayir, Afad Heyetini Ağırladı

Vali Nayir, Afad Heyetini Ağırladı

13 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Sivil Savunma Daire Başkanı Sadi Ergin ve AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'ı makamında ağırladı.

Vali Nayir, Afad Heyetini Ağırladı, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Sivil Savunma Daire Başkanı Sadi Ergin ve AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'ı makamında ağırladı.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Palakoğlu, AFAD'ın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında Nayir'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Nayir ise AFAD'ın donanımı, personeli ve güçlü yapısıyla Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok yerinde yardıma koşan ve cankurtaran bir oluşum olarak görüldüğünü kaydetti.

Ziyaret, teşkilatın Sakarya'daki faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:10 Kaynak: AA

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