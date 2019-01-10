Vali Nayir, Bmc'nin Karasu'daki Proje Alanını İnceledi

Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Karasu
ilçesinde temeli atılacak BMC fabrikasının proje alanında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek törenle temelini atacağı İhsaniye
Mahallesi bölgesindeki tesisin kurulacağı alanda yapılan hazırlıkları denetleyen Nayir, daha sonra şantiyeye geçti.
İlçe yöneticileri ve BMC yetkililerinden yapılan hazırlıklara ilişkin bilgi alan Nayir, proje alanı ve törenin yapılacağı bölümdeki çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiğini belirtti.
Hazırlıklar hakkında yetkililerle istişarede bulunduklarını aktaran Nayir, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, Sakarya'nın Cumhurbaşkanını ağırlamaya hazır olduğunu bildirdi.
Vali Nayir'e, İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya, İl Jandarma
Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu
, Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun da eşlik etti.