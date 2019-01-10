Son Dakika Haberleri: Vali Nayir, Bmc'nin Karasu'daki Proje Alanını İnceledi

Vali Nayir, Bmc'nin Karasu'daki Proje Alanını İnceledi

2 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Karasu ilçesinde temeli atılacak BMC fabrikasının proje alanında incelemelerde bulundu.

Vali Nayir, Bmc'nin Karasu'daki Proje Alanını İnceledi, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Karasu ilçesinde temeli atılacak BMC fabrikasının proje alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek törenle temelini atacağı İhsaniye Mahallesi bölgesindeki tesisin kurulacağı alanda yapılan hazırlıkları denetleyen Nayir, daha sonra şantiyeye geçti.

İlçe yöneticileri ve BMC yetkililerinden yapılan hazırlıklara ilişkin bilgi alan Nayir, proje alanı ve törenin yapılacağı bölümdeki çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiğini belirtti.

Hazırlıklar hakkında yetkililerle istişarede bulunduklarını aktaran Nayir, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, Sakarya'nın Cumhurbaşkanını ağırlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Vali Nayir'e, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:10 Kaynak: AA

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Karasu, Güncel
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