Vali Nayir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Nayir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Vali Nayir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Nayir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Nayir, mesajında, demokratik toplum olabilmenin en önemli unsurlarından biri olan basın kuruluşlarının, kuşkusuz ki bireylerin haber alma, bilgilenme ve öğrenme haklarının en etkili araçlar olduğunu belirtti.

Teknolojinin hızla geliştiği dönemde yeni iletişim imkanları artarken toplumun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı da daha fazla önem kazandığını belirten Nayir, şunları kaydetti:

"Bilişim ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle internet kullanımıyla zenginleşen iletişim dünyasında toplum ile devlet arasında köprü olma görevini üstlenen basın mensuplarımız, her türlü zorluklara katlanarak, gerektiğinde hayatlarını tehlikeye atarak görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. Hiç kuşkusuz bu çabalar takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle basın meslek ilkeleri doğrultusunda görev yapan tüm basın-yayın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarı dolu uzun bir meslek yaşamı diliyor, iyiye doğruya, güzele, barışa ulaşmak için, insanlığa hizmet etmek için çalışıp normal yaşam ve görev başında ebediyete intikal eden kıymetli basın çalışanlarımızı da şükranla ve rahmetle anıyor, 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Ahmet Hamdi Nayir, Gazeteciler Günü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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