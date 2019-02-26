Son Dakika Haberleri: Vali Nayir'den Aa Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

Vali Nayir'den Aa Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

11 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Nayir'den Aa Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ziyaret, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Vali Nayir, çalışanlara başarı diledi.


AA'nın gelişen teknoloji ile haberleşme olanaklarını iyi kullanarak ülkenin ve dünyanın önde gelen saygın haber kuruluşlarından biri haline geldiğini belirten Nayir, basının önemli olduğunu vurguladı.


Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:25 Kaynak: AA

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