Son Dakika Haberleri: Vali Nayir'den Başkan Dişli'ye Ziyaret

Vali Nayir'den Başkan Dişli'ye Ziyaret

1 saat önce

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ağırladı.

Vali Nayir'den Başkan Dişli'ye Ziyaret, System.String[]
Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ağırladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye iadeyi ziyarette bulundu. Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret eden yeni Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kurum ve kuruluşlar arasındaki uyumun önemine dikkat çekerek, "Sakarya çok stratejik bir konumda olan şehrimiz. Böyle önemli bir konuma sahip olan Sakarya'nın daha ileri noktalara gelebilmesi için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, ilimize yeni atanan Vali Ahmet Hamdi Nayir'in Sakarya'daki görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak "Sayın Valimizin ilimizde güzel çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:00 Kaynak: İHA

Yaşam
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