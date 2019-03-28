Vali Nayir'den Cumhuriyet Anadolu Lisesine Ziyaret

Eğitim alanındaki çalışma ve faaliyetleri yerinde görmek için her hafta okul ziyaretleri gerçekleştiren Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileriyle buluştu.

Eğitim alanındaki çalışma ve faaliyetleri yerinde görmek için her hafta okul ziyaretleri gerçekleştiren Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileriyle buluştu.



Gençlerle sohbet ederek onların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Vali Nayir, "Sizleri daha yakından tanıyıp sıkıntılarınız, talepleriniz ve temennilerinizi öğrenmek için buradayız. Bizlere her türlü konuda yönelteceğiniz sorulara cevap verirken, birlikte ders işlemenin şevkini de yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



12. sınıftaki öğrencilerin haziran ayında girecekleri sınav ve geleceğe dair düşüncelerini sorarak onlara nasihatlerde bulunan Nayir, şunları kaydetti:



"Umarım aileleriniz sevdiğiniz işi yapmanız konusunda sizlere destek veriyorlardır. Sevdiğiniz mesleklerde başarılı olmanız daha kolaydır. Hayattaki tüm faaliyetlerin hedefi mutluluk olmalıdır. Sevmediğiniz bir işi kazancı iyi diye yaparsanız, çok yorulursunuz ve mutsuz olursunuz. Şu anda bizlerin yürüttüğü görevleri kendinize uzak saymayın. Belirli bir yıl öncesine kadar bizler de o sıralardaydık, sizler de bir gün bizim yerimize geçip böyle sınıflara hitap edeceksiniz."



Vali Nayir, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.



Ziyarete, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Cevherli de katıldı.

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