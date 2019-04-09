Son Dakika Haberleri: Vali Nayir'den Ekrem Yüce'ye Ziyaret

Vali Nayir'den Ekrem Yüce'ye Ziyaret

20 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Vali Nayir'den Ekrem Yüce'ye Ziyaret, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve seçilen Ekrem Yüce'ye başarı dileklerini ileten Vali Nayir, Sakarya'nın gelişmesi ve kalkınması adına Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüce, "Nazik ziyaretlerinden dolayı sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. 26 Kasım'da bir yolculuğa çıkmıştık. Hemşehrilerimizin desteği ve teveccühü ile 31 Mart seçimlerinin ardından hamdolsun görevimize başladık. İnşallah tevazu, samimiyet ve gayretle hemşehrilerimizin desteğine layık olmak için çok çalışacağız. Şehrimizin tamamına yayılan bir anlayışla hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:56 Kaynak: AA

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