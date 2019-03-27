Vali Nayir'den Kışla Ziyareti

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 14. Bölge İkmal Merkez Komutanlığı Şehit Onbaşı Mustafa Özen Kışlasını ziyaret etti.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 14. Bölge İkmal Merkez Komutanlığı Şehit Onbaşı Mustafa Özen Kışlasını ziyaret etti.



Garnizon ve 7. Komando Tugay Komutan Vekili P. Alb. Salih Üstündağ'ın da eşlik ettiği ziyarette, 14. İkmal Merkezi Komutanı İkm. Yrb. Savaş Ar ve komutanlar tarafından karşılanan Vali Nayir, Tören Mangasını selamlamasının ardından Komutanlık Şeref Defterini imzaladı.



Komutan Ar'dan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Nayir, kışla içerisindeki ikmal deposunda bulunan askeri kamuflaj ve giyim malzemelerini de inceledi.



Askeri tesisteki koğuşlar, yemekhane ve spor salonunu da gezen Nayir, askeri ve sivil personele görevlerinde başarılar diledi.

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