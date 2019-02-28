Vali Nayir'den MHP İl Teşkilatı'na Ziyaret
2 saat önce
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, iade-i ziyaretler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar'ı makamında ziyaret etti.
Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, iade-i ziyaretler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya
Akar'ı makamında ziyaret etti.
Vali Nayir, ziyarette, Akar ve parti yetkililerinden faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Karşılıklı görüş alışverişlerinde de bulunulan ziyaret sonunda Akar, Vali Nayir'e ziyaretleri için teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:29 Kaynak: AA
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