Son Dakika Haberleri: Vali Nayir'den MHP İl Teşkilatı'na Ziyaret

Vali Nayir'den MHP İl Teşkilatı'na Ziyaret

2 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, iade-i ziyaretler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar'ı makamında ziyaret etti.

Vali Nayir'den MHP İl Teşkilatı'na Ziyaret, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, iade-i ziyaretler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar'ı makamında ziyaret etti.

Vali Nayir, ziyarette, Akar ve parti yetkililerinden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Karşılıklı görüş alışverişlerinde de bulunulan ziyaret sonunda Akar, Vali Nayir'e ziyaretleri için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:29 Kaynak: AA

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