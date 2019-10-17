Vali Nayir'den okul ziyareti

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Nayir, öğrencilerle sohbet etti, derslere katıldı.

Grafik-Fotoğraf Bölümü'nün Tarih dersinde öğrencilere çeşitli nasihatlerde bulunan Nayir, "Nasıl ki geçmiş yıllarda yaşanan olayları bu derslerde işleyip analiz ediyorsak, şu an kahraman Mehmetçiğimizin Suriye'nin kuzeydoğusunda, yerinden, yurdundan edilen insanların evlerine dönebilmesini sağlamak, sınırlarımızdaki olası saldırıları bertaraf etmek için teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı da ileride mutlaka Tarih dersinde işlenecektir. İnsanlık var olduğu günden bu yana yaşanan her şey aslında bir ibret vesikasıdır, bunun için tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Vali Nayir, ziyaretinde okulun konferans salonunda öğretmenlerle tanışma toplantısı gerçekleştirdi, eğitimcilerle öğrencilere başarı dileğinde bulundu.