Son Dakika Haberleri: Vali Nayir'den okul ziyareti
Son Dakika Güncel Vali Nayir'den okul ziyareti

Vali Nayir'den okul ziyareti

33 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Vali Nayir'den okul ziyareti, System.String[]

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ın da eşlik ettiği ziyarette Vali Nayir, öğrencilerle sohbet etti, derslere katıldı.

Grafik-Fotoğraf Bölümü'nün Tarih dersinde öğrencilere çeşitli nasihatlerde bulunan Nayir, "Nasıl ki geçmiş yıllarda yaşanan olayları bu derslerde işleyip analiz ediyorsak, şu an kahraman Mehmetçiğimizin Suriye'nin kuzeydoğusunda, yerinden, yurdundan edilen insanların evlerine dönebilmesini sağlamak, sınırlarımızdaki olası saldırıları bertaraf etmek için teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı da ileride mutlaka Tarih dersinde işlenecektir. İnsanlık var olduğu günden bu yana yaşanan her şey aslında bir ibret vesikasıdır, bunun için tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Vali Nayir, ziyaretinde okulun konferans salonunda öğretmenlerle tanışma toplantısı gerçekleştirdi, eğitimcilerle öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Ahmet Hamdi Nayir, Anadolu Lisesi, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen, koğuşlarındaki çöpü dökmeyen öğrencilere zorla çöpleri yedirdi
Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Yeni Milli Piyango modeliyle hasılat 3 katına çıkacak Trump, Türkiye ile ilgili skandal yayına imza atan kanalın muhabirini yerin dibine soktu ABD'li albay, terör örgütü YPG beğenisini tepki üzerine kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:00:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Nayir'den okul ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]