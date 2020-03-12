Vali Nayir'den Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Merkezi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Ölçme Değerlendirme Merkezi'nden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yüksel Hamzaoğlu tarafından karşılanan Nayir'e faaliyetler hakkında brifing verildi.

Merkezdeki çalışma ortamlarını gezerek öğretmenlerle tanışma toplantısında bir araya gelen Nayir, öğrencisi olmayıp yine onların başarısı için büyük gayret gösteren öğretmenlerin neler yaptığını görmek için burayı ziyaret ettiğini belirterek, meslek hayatı boyunca eğitim ve üretim konusuna çok önem verdiğini ifade etti.

Nayir, eğitimde başarılı olmayı geleceğe ait bir görev, bir borç olarak bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sizler mekan olarak öğrencilerden ayrısınız ama onların başarısına birebir etki edecek ve başarının adil bir şekilde ölçülmesini hedefleyen bir yapının mimarları gibisiniz. Eksiklerin tespit edilip tamamlanmasıyla kişiyi, okulu, ilçeyi ve ili başarıya götürecek yolun önemli bir kısmının buradan geçtiğini, başarı seviyesinin öğrenci, öğretmen, aile üçgeniyle birlikte sizin de tespit ve gayretlerinizle yükseltileceğini düşünüyoruz."

Vali Nayir, "deprem duyarlılığı" konulu panele katıldı

Sakarya Valisi Nayir, Yenikent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneğince organize edilen "deprem duyarlılığı" konulu panele katıldı.

Yenikent Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen panelde konuşan Nayir, çeşitli afetlerin yaşanabileceği bir coğrafyada bulundukları için alınması gereken tedbirleri görüşme ve farkındalık oluşturma konularında daha fazla bir araya gelmeye ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Bir afet anında hangi araçlarla müdahale edileceği, enkazın nasıl daha kolay kaldırılabileceği, afet sonrası inşa edilecek binaların nasıl yapılacağı konularında daha fazla ilerleme sağladıklarını vurgulayan Nayir, "Ancak deprem öncesine ait tedbirler bunun biraz daha gerisinde kaldı. Mevcut evlerimizin, binalarımızın güvenli olup olmadığı, ev içerisinde sabitlenmesi gereken eşyaların neler olduğu ve deprem çantasının hazır olup olmadığı konularında eksikliğimiz bulunuyor. Bu haftalar vesilesiyle bizler özellikle bu konuları vurgulamaya çalıştık. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun diye dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenikent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Fikri Arslan da deprem konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Panelde, "Türkiye ve Sakarya Depremselliği", "Marmara Bölgesi Sismik Etkisi ve Zemin Yapı İlişkisi" ile "Deprem ve Bina Güvenliği" konularında öğretim üyelerince katılımcılara bilgi verildi.