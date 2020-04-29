Vali Nayir'den sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika

Vali Ahmet Hamdi Nayir, mesailerini tamamladıktan sonra evlerine gitmeyip Sakarya Üniversitesi kampüsündeki yurtlarda kalan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'nün de eşlik ettiği ziyarette, SAÜ Kampüsü'ndeki bir yurtta kalan sağlık çalışanları ile bir araya gelen Vali Nayir, çalışma şartları ve salgınla mücadele konusunda bilgi aldı.

Vali Nayir, burada yaptığı konuşmada, bu zorlu dönemde en büyük sıkıntıyı yaşayan ve büyük bir mücadele örneği gösteren sağlık çalışanları sayesinde salgının önemli ölçüde kontrol altına alınabildiğini belirtti.

Yeni tespit edilen pozitif vaka sayısının düşüşe geçmesi ve özellikle iyileşip taburcu olanların sayısındaki artışların sevindirici olduğunu dile getiren Nayir, "Başta sağlık teşkilatımız taşın altına elini koydu, daha sonraki süreçlerde de üniversitelerimiz, yerel yönetimlerimiz, Kredi Yurtlar Kurumumuz, AFAD, Kızılay, emniyet ve jandarma gibi kolluk kuvvetlerimiz ile STK'larımız desteklerini sundular. Sakarya halkından alınan tedbirlere ve kurallara uyma konusunda büyük ölçüde destek gördük." ifadesini kullandı.

Vali Nayir, tedbirler kapsamında kurallara uymayanlara önce ikna yönetimini kullandıklarını, sonuç alamadıklarına ağır cezalar kesmek zorunda kaldıklarını aktararak, bu gibi durumlarda topyekün mücadele verilmesinin önemine dikkati çekti.

Bu mücadelede en büyük risk grubunda bulunanların sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan Nayir, şunları kaydetti:

"Bu konuda yalnızca çalıştığınız yerlerdeki gayretiniz değil, aile fertlerinizin sağlığını düşünerek mesai sonrası sevdiklerinizden ayrı bir şekilde bu yurtlarda kalmanız da fedakarlığınızın göstergelerinden birisidir. Böyle bir uygulama önerisi sizlerden geldi, bizler de bu konuda tüm kapıları açmak için uğraş verdik. İlimizdeki sağlık çalışanları arasında da bu salgından etkilenenler oldu, şükürler olsun ki ağır bir vakaya rastlanılmadı. Hatta birçoğunun iyileşerek görevine geri döndüğünü de biliyoruz. Onlardan beklentimiz de plazma tedavisine yardımcı olmalarıdır."

Vali Nayir, bu süreçte ilgili kurum ve kuruluşlardaki tüm personel, yurt imkanlarını, araç gereçlerini öncelikli olarak İl Sağlık Müdürlüğü emrine verdiklerini anlatarak, bugüne kadar yurt dışından getirilen toplam 2 bin 544 kişiyi ağırlayan Sakarya'nın, verdiği hizmet bakımından Türkiye'de ilk sıralarda bulunduğunu sözlerine ekledi.