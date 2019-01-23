Vali Nayir'den Şehit ve Gazi Derneklerine Ziyaret

Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, kentte faaliyet gösteren şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti.
İlk olarak Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir'i ziyaret eden Vali Nayir, yönetim kurulu üyeleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.
Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Çolak
'la bir araya gelen Nayir, şehit ve gazilerin sıkıntı ve taleplerini dinledi.
Nayir, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının milletin gönlünde çok değerli olduğunu belirtti.
Fedakarlıkların en büyüğünün vatan uğrunda can verip şehitlik mertebesine ulaşmak ya da gazilik onuruna erişmek olduğunu vurgulayan Nayir, "Bu fedakarlıklar karşısında da devletimiz ve milletimiz, her daim yanlarında olacaktır. Tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Dernek başkanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.