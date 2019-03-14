Son Dakika Haberleri: Vali Nayir'den Sergi ve Okul Ziyareti

Vali Nayir'den Sergi ve Okul Ziyareti

29 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "24. Yılında SAGÜSAD Resim ve Fotoğraf Sergisi"nin açılış programına katıldı.

Vali Nayir'den Sergi ve Okul Ziyareti, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "24. Yılında SAGÜSAD Resim ve Fotoğraf Sergisi"nin açılış programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ofis Sanat Merkezi'ndeki programa eşi Münevver Nayir ile katılan Vali Nayir buradaki konuşmasında, sahip olunan tarihi ve doğal güzellikteki değerlerin sanatla, resimle ve fotoğrafla buluştuğunda daha da kıymetli hale geldiğini ifade etti.

Nayir, ayrıca her hafta farklı bir ilçede bir okul ziyareti programı kapsamında Söğütlü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okulda ikinci sınıfların müzik dersine katılan Nayir için öğrenciler Beethoven'un 9. Senfoni dinletisini sundular. Daha sonrasında dördüncü sınıfların trafik dersine katılan Vali Nayir, öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili hatırlatmalar yaptı.

Öğretmen odasında öğretmen ve idarecilerle de bir süre sohbet eden Nayir, öğretmenlerin her alanda bir ağırlığı olduğunu ifade ederek, yetişmiş insan gücüne güvenilmesi gerektiğini ve başarıda öğretmen, veli, idareci herkesin payı olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Nayir'e Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Belediye Başkanı Hüseyin Genç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ergüven Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
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