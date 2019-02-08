Son Dakika Haberleri: Vali Nayir'den Tank Palet Fabrikası'na Ziyaret

Vali Nayir'den Tank Palet Fabrikası'na Ziyaret

1 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığındaki Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret etti.

Vali Nayir'den Tank Palet Fabrikası'na Ziyaret, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığındaki Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret etti.

1. Ana Bakım Merkezi Komutanı Bakım Albayı Ferit Yüksel ve yetkililer tarafından karşılanan Vali Nayir, Şeref Defterini imzaladıktan sonra yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fabrika içerisindeki üretim alanını gezen Nayir, Optik İmalat ve Yenileştirme Atölyesi, Çelik Palet Atölyesi, Lastik Palet Atölyesi ve Tırtıllı Araç Bölümünde incelemelerde bulundu.

Fırtına Obüsünün gösterilerini de izleyen Nayir, fabrikada üretilen askeri araç ve teçhizatlar hakkında brifing aldı.

Nayir, fabrika yöneticileri ve çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:26 Kaynak: AA

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Interpol ile Europol Tarafından Aranan Rus Terörist, Kayseri'de Yakalandı Fatih Portakal'dan CHP'ye Fatih Bucak Tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Generali Görevden Aldı Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'den İlk Mesaj!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 23:49:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Nayir'den Tank Palet Fabrikası'na Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]