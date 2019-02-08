Vali Nayir'den Tank Palet Fabrikası'na Ziyaret
1 saat önce
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığındaki Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret etti.
Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Sakarya 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığındaki Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret etti.
1. Ana Bakım Merkezi Komutanı Bakım Albayı Ferit Yüksel ve yetkililer tarafından karşılanan Vali Nayir, Şeref Defterini imzaladıktan sonra yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Fabrika içerisindeki üretim alanını gezen Nayir, Optik İmalat ve Yenileştirme Atölyesi, Çelik Palet Atölyesi, Lastik Palet Atölyesi ve Tırtıllı Araç
Bölümünde incelemelerde bulundu.
Fırtına Obüsünün gösterilerini de izleyen Nayir, fabrikada üretilen askeri araç ve teçhizatlar hakkında brifing aldı.
Nayir, fabrika yöneticileri ve çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:26 Kaynak: AA
Interpol ile Europol Tarafından Aranan Rus Terörist, Kayseri'de Yakalandı
Fatih Portakal'dan CHP'ye Fatih Bucak Tepkisi
Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Generali Görevden Aldı
Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'den İlk Mesaj!