Son Dakika Haberleri: Vali Nayir'den Tüvasaş'a Ziyaret

Vali Nayir'den Tüvasaş'a Ziyaret

1 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş (TÜVASAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İlhan Kocaarslan'ı ziyaret etti.

Vali Nayir'den Tüvasaş'a Ziyaret, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş (TÜVASAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İlhan Kocaarslan'ı ziyaret etti.

Ziyaretten onur duyduklarını belirterek, güzel temennileri için Vali Nayir'e teşekkür eden Kocaarslan, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan fabrikada Türkiye ve kentin gurur kaynağı olacak çalışmalar içerisinde olduklarını ifade etti.

Tesisleri gezerek fabrika çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Vali Nayir, TÜVASAŞ'ta üretilen lokomotif ve vagonlarda da incelemelerde bulunarak mini bir test sürüşü gerçekleştirdi.

İncelemeler sonrası Kocaarslan ve yetkililerden bilgi alan Nayir'e, TÜVASAŞ'ın çalışmaları ve Milli Tren (EMU) Projesi hakkında brifing de sunuldu.

Vali Nayir, milli ve yerli savunma sanayi ekipmanlarıyla anılan Sakarya'nın TÜVASAŞ gibi katma değeri yüksek bir sanayi kuruluşuna sahip olmasının da önemli olduğunu belirterek, Kocaarslan ve tüm çalışanlara başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:29 Kaynak: AA

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Türkiye, Ekonomi
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