Son Dakika Haberleri: Vali Nayir'e Ziyaret

Vali Nayir'e Ziyaret

2 saat önce

Sakarya Kırımlı Türkler Derneği Başkanı Vefa Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

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Sakarya Kırımlı Türkler Derneği Başkanı Vefa Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Coşkun ve beraberindekilerin Nayir'e hayırlı olsun dileğinde bulundukları belirtildi.

Eşi Mehtap Coşkun'un da hazır bulunduğu ziyaretin anısına Vefa Coşkun, Vali Nayir'e üzerinde Kırım Tatar bayrağının bulunduğu kaşkol ve masaüstü Türk bayrağı ile Kırım Tatar bayrağı hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Kırım, Kırımlı, Sakarya, Ahmet Hamdi Nayir, Güncel
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