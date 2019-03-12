Vali Nayir'e Ziyaret

26. Dönem Bursa Milletvekili, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Danışmanı Bennur Karaburun, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

26. Dönem Bursa Milletvekili, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Danışmanı Bennur Karaburun, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde, engellilerin durumlarına uygun işlere istihdam sağlanması ve işverenlerle buluşmasının amaçlandığı "Engelsiz Kariyer ve İstihdam Günü" programı kapsamında Sakarya'ya gelen Karaburun, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



Vali Nayir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karaburun'a başarı diledi.



Ziyarette, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Musa Zor da hazır bulundu.

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