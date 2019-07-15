Vali Nayir, Pamukova'da
3 saat önce
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Pamukova ilçesinde incelemelerde bulundu.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:18 Kaynak: AA
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Pamukova
ilçesinde incelemelerde bulundu.
İlçeye bağlı Paşalar Mahallesi'ndeki Karaca Ahmet Sultan Türbesi ve Camisi'ni ziyaret eden Nayir, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bölgenin turizm ve sanayide olduğu kadar tarihi açıdan da büyük bir zenginliği barındırdığını ifade eden Vali Nayir, derin bir anlama sahip bu gibi tarihi mekanların turizme kazandırılması gerektiğini belirterek bu konuda her kesimin büyük bir gayret göstermesinin önemli olduğunu kaydetti.
Mahalle sakinleriyle de bir süre sohbet eden Nayir'e, Kaymakam Recai Karal
, Belediye Başkanı Güven Övün
, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz
ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Recep Yeşil
eşlik etti.
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