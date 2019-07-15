Son Dakika Haberleri: Vali Nayir, Pamukova'da
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Vali Nayir, Pamukova'da

3 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Pamukova ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Nayir, Pamukova'da, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Pamukova ilçesinde incelemelerde bulundu.
İlçeye bağlı Paşalar Mahallesi'ndeki Karaca Ahmet Sultan Türbesi ve Camisi'ni ziyaret eden Nayir, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bölgenin turizm ve sanayide olduğu kadar tarihi açıdan da büyük bir zenginliği barındırdığını ifade eden Vali Nayir, derin bir anlama sahip bu gibi tarihi mekanların turizme kazandırılması gerektiğini belirterek bu konuda her kesimin büyük bir gayret göstermesinin önemli olduğunu kaydetti.
Mahalle sakinleriyle de bir süre sohbet eden Nayir'e, Kaymakam Recai Karal, Belediye Başkanı Güven Övün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Recep Yeşil eşlik etti.
Ahmet Hamdi Nayir, Pamukova, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:18 Kaynak: AA
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