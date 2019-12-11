Vali Nayir SAÜ'de insan hakları konulu panele katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Nayir SAÜ'de insan hakları konulu panele katıldı - Son Dakika

Vali Nayir SAÜ'de insan hakları konulu panele katıldı

7 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Valilik ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) iş birliğinde düzenlenen panele katıldı.

Vali Nayir SAÜ'de insan hakları konulu panele katıldı, System.String[]

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Valilik ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) iş birliğinde düzenlenen panele katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sebahattin Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, yalnızca insan haklarının değil, tüm yaratılmışların hakkının en ince detaylarına kadar korunduğu, gözetildiği ve aynı zamanda yükümlülüklerinin de belirlendiği bir medeniyete sahip olduklarını belirtti.

İnsanların bunu ne kadar koruyabildiğini iyi analiz etmesi gerektiğini vurgulayan Savaşan, bugün gerçekleştirilen etkinliğin bu anlamda hem farkındalığın oluşmasına hem de dönüşümün sağlanmasına vesile olmasını diledi.

Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak da insan hakları olgusunun Gazze, Kudüs, Yemen, Mısır, Suriye, Irak, Doğu Guta, Arakan ve Doğu Türkistan'da ayaklar altına alındığına şahit olduklarını, dünyanın birçok yerinde zalimlerin yalnızca kendi emelleri doğrultusunda hak ihlallerini sürdürdüğünü belirterek, bunların önlenmesi konusunda her devlete, millete, ferde çok büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Panele konuşmacı olarak katılan İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Bulut, "insan hakları kavramı ve tarihsel gelişimi", SAÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sezercan Bektaş da "insan haklarının uluslararası mekanizmalarca korunması" konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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