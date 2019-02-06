Vali Nayir, Yargı Mensuplarını Ziyaret Etti

Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, ağır ceza mahkemeleri başkanlarına iadeiziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Nayir, Resmi Daireler Kampüsü içerisindeki Adalet Sarayı'nda gerçekleşen ziyaretlerde, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burhan Gündoğdu
, 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saim Köroğlu
, 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Faruk Kaymaz
, 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kamil Kaya
, 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sinan Kurar ile görüştü.
Mahkeme başkanlarıyla bir süre sohbet eden Nayir, tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarı diledi.