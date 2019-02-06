Son Dakika Haberleri: Vali Nayir, Yargı Mensuplarını Ziyaret Etti

Vali Nayir, Yargı Mensuplarını Ziyaret Etti

1 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ağır ceza mahkemeleri başkanlarına iadeiziyarette bulundu.

Vali Nayir, Yargı Mensuplarını Ziyaret Etti, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ağır ceza mahkemeleri başkanlarına iadeiziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Nayir, Resmi Daireler Kampüsü içerisindeki Adalet Sarayı'nda gerçekleşen ziyaretlerde, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burhan Gündoğdu, 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saim Köroğlu, 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Faruk Kaymaz, 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kamil Kaya, 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sinan Kurar ile görüştü.

Mahkeme başkanlarıyla bir süre sohbet eden Nayir, tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:21 Kaynak: AA

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
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