Vali Nayir, yeni hastaneyi yerinde inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Nayir, yeni hastaneyi yerinde inceledi - Son Dakika

Vali Nayir, yeni hastaneyi yerinde inceledi

6 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü yanında yapımı tamamlanan ve kısa zaman içerisinde açılması planlanan yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Vali Nayir, yeni hastaneyi yerinde inceledi, System.String[]

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü yanında yapımı tamamlanan ve kısa zaman içerisinde açılması planlanan yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde incelemelerde bulundu.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'nün eşlik ettiği ziyarette binayı gezerek gelinen son durumla ilgili bilgiler alan Vali Ahmet Hamdi Nayir hastanenin tam kapasite hizmet verebilmesi için çalışmaları yerinde takip etmek istediklerini ifade ederek, "Öncelikle salgından etkilenen hastalarımızın tedavi göreceği yeni hastanemiz, daha sonra Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Önceliğimiz elbette durumu acil olan vatandaşlarımızın kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır. Bunun için devletimizin üzerine düşenleri yerine getirmek için büyük bir gayret gösterdiğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.


Herkes yoğun bir gayret içerisinde


Vali Nayir, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgın yüzünden hem çalışma koşullarında değişiklikler oldu hem de malzemelerin intikalinde aksamalar meydana geldi. Salgının şu anki durumu göz önüne alındığında hastanenin en kısa sürede hizmete açılmasının şehrimiz için elzem bir durum olduğunu görüyoruz. Sağlık teşkilatındakiler gibi diğer tüm kurum ve kuruluşlarımızdaki arkadaşlarımız da konuya büyük bir hassasiyet ile yaklaşıyorlar, hastanenin tam kapasite ile hizmete başlaması için herkes yoğun bir mesai harcıyor" diye konuştu.


370 yatak kapasiteli


75'i Yoğun Bakım Ünitesinde olmak üzere toplam 370 yatak kapasiteli hastanenin modern ve teknolojik altyapısı ile şehrimize büyük katkısı olacağını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, emeği geçen herkese de teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi. - SAKARYA

Ahmet Hamdi Nayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:08 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yangında mahsur kalan hamile kadın camdan böyle atladı
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı         
01:01
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu         
00:37
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
00:34
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti         
00:09
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı         
23:43
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi         
23:42
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var         
23:41
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi         
23:41
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi         
23:32
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı         
23:22
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı         
22:58
12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı 12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
22:41
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama         
22:34
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı         
22:25
Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı         
22:24
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı         
22:24
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı         
22:05
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti         
21:36
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz         
21:33
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı         
21:24
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı         
21:24
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi         
21:10
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor! Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!         
20:52
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak         
20:45
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı         
20:41
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında         
20:29
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı         
20:16
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor         
19:37
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek         
19:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 03:04:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Nayir, yeni hastaneyi yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]