Vali Nayir, yılbaşında uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Nayir, yılbaşında uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Nayir, yılbaşında uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti

6 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yılbaşı için uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Vali Nayir, yılbaşında uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti, System.String[]

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yılbaşı için uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Polis ekipleri bin 200, jandarma ekipleri ise sabah saat 09.00'a kadar kontrollerini sürdürecek.


Kentin huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için polis ve jandarma ekipleri görev başında uygulama yapıyor. Uygulamalarda araç aramasının yanı sıra Genel Bilgi Toplama'da (GBT) yapan ekipler, yolculuk yapanlara ikramda bulundu. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yılbaşı nedeniyle görevi başında olan polis ve jandarma ekiplerine moral ziyaretinde bulundu. İlk olarak İzmit-Sakarya D-100 karayolu Eşme mevkiinde uygulama yapan jandarma ekiplerini ziyaret eden Vali Nayir'e Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit de eşlik etti. Vali Nayir, jandarma uygulama noktasında ekiplerle bir süre sohbet etti. Nayir, soğuk havaya rağmen huzur ve güven için uygulama yapan askerlere kolaylıklar dileyerek uygulama noktasından ayrıldı. Daha sonra Vali Ahmet Nayir yanındaki heyet ile birlikte Serdivan ilçesi 32 Evler mevkiindeki Polis Uygulama Noktasında görevleri başında ki polis ekiplerini de ziyaret etti. Burada polislerle sohbet eden Nayir, daha sonra uygulamadan ayrıldı.


Ziyaret esnasında konuşan Vali Nayir, "Yeni yıl dolayısıyla hem yol güzergahı hem de sabit noktalarda devriyelerde görev alan arkadaşlarımızı yerinde görelim, yapılan çalışmaları yerinde uygulamalara bizde arkadaşlık edelim diye çıktık. Önce jandarma bölgemizdeki kontrolleri yaptık şimdi de emniyet bölgemizdeki arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmaya refakat ediyoruz. Önemli ölçüde tedbirlerimiz alındı hem yol kontrolleri hem devriyeler hem de sabit noktalarda arkadaşlarımız huzur içerisinde halkımız yeni yıla geçebilsin diye tedbirlerini uyguluyorlar. Şimdiye kadar olumsuz herhangi bir durum yok. Arkadaşlarımız sabah saat 09.00'a kadar bu tedbirleri sürdürecekler. Hem emniyet hem de jandarma bölgemiz gerekli tedbirleri almışlar. Biz de buradan geçen halkımızla görüşmek aynı zamanda görev alan vatandaşlarımıza hayırlı vazifeler dilemek, yeni yılın hayırlı uğurlu, sağlıklı olmasını dilemek için birlikteyiz. Emniyet bölgesinde bin 200 personelimiz, jandarma bölgesinde ise 290 personel ile değişik noktalarda şok uygulama yapılan, rutin yol uygulamaları yapılan yerler var. Halkımızın ağırlıklı olarak bulunabilecekleri alışveriş merkezleri ve ilin belli noktalarında da sabit görevler ve devriye görevlerini ifa ediyoruz" dedi. - SAKARYA

Ahmet Hamdi Nayir, Jandarma, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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