Son Dakika Haberleri: Vali'nin Eşi Nurgül Dağlı Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Vali'nin Eşi Nurgül Dağlı Şehit Ailesini Ziyaret Etti

1 saat önce

DÜZCE(İHA) –Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Düzceli şehit Cihan Aksarı'nın babası ve annesi tarafından açılan iş yerini ziyaret etti hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Vali'nin Eşi Nurgül Dağlı Şehit Ailesini Ziyaret Etti, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Düzceli şehit Cihan Aksarı'nın babası ve annesi tarafından açılan iş yerini ziyaret etti hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2015 yılında bölücü terör örgütleri mensuplarınca yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cihan Aksarı'nın babası Cemalettin Aksarı ve annesi Sultan Aksarı tarafından Mahmure köyü yolu üzerinden bir iş yeri açtılar. Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı'da şehidin ailesini ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aksarı ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:43 Kaynak: İHA

Düzce, Zülkif Dağlı, Güncel
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