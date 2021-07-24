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Vali Okay Memiş: "24 Temmuz Basın Bayramınız kutlu olsun" - Son Dakika

Vali Okay Memiş: "24 Temmuz Basın Bayramınız kutlu olsun"

24.07.2021 10:11
Vali Okay Memiş:

Erzurum Valisi Okay Memiş, basında sansürün kaldırılışının 113. yıldönümü olan, 24 Temmuz 1908 tarihi Türk Basınının bugünlere gelmesinde çok önemli bir başlangıcı ve dönüm noktası olduğunu söyledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, basında sansürün kaldırılışının 113. yıldönümü olan, 24 Temmuz 1908 tarihi Türk Basınının bugünlere gelmesinde çok önemli bir başlangıcı ve dönüm noktası olduğunu söyledi.

24 Temmuz Basın bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Vali Okay Memiş, şunları kaydetti;

"Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü bir demokrasinin göstergesidir. Basın özgürlüğünden söz edilebilmesi için, demokrasimizin sağlıklı işleyebilmesi ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerince yaşanabilmesi ancak, basının önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür. Bu bağlamda; hem ilimizde hem de ülkemizde basın özgürlüğüne büyük önem verildiğine ve gerekli duyarlılığın da gösterildiğine inanıyorum. Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, ilkeli, doğru ve hızlı bir biçimde bilgi ve haber akışını sağlayarak, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına ve saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidirler.

İlimizde basın-yayın hizmeti veren kuruluşlarımız, ülkemizin ve toplumun çıkarlarını ön planda tutarak, büyük bir sorumluluk anlayışı içinde, adil bir duyarlılık göstermeleri ise her türlü takdirin üzerindedir. Basınımızın bu anlayışı sürdüreceğine ise yürekten inanmaktayım.

Ülkemiz, demokrasi adına birçok badireler atlatmış ve hepsinde de demokrasiyi bir üst basamağa çıkarmayı başarmıştır. Bunun en yakın örneği ise üzerinden beş yıl geçen, 15 Temmuz 2016 gecesi, vatan hainlerinin darbe girişimi karşısında yaygın ve yerel basınımız tek yürek olup, demokrasi yolunda onurlu bir mücadele veren milletimiz için dik duruşlarıyla takdire şayan bir çaba göstermişlerdir. Bu vatanperver heyecan ve anlayışın devam edeceğine inancım tamdır.

Bu vesileyle, görevleri esnasında herhangi bir usanç ve bıkkınlık göstermeden zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren basın mensuplarının "24 Temmuz Basın Bayramı" nı içtenlikle kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini rahmet ve saygıyla anıyor, mesai mefhumu göstermeksizin, 7/24 saat esasına göre, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyor, aileleri ile birlikte; sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını diliyorum." - ERZURUM

Vali Okay Memiş: 24 Temmuz Basın Bayramınız kutlu olsun

Basın Bayramı, Okay Memiş, Erzurum, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Okay Memiş: '24 Temmuz Basın Bayramınız kutlu olsun' - Son Dakika


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