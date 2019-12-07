Son Dakika Haberleri: Vali Okay Memiş, "Bugün itibariyle efsane Palandöken Kayak Merkezi'mizde sezon açılışımızı...
Son Dakika Güncel Vali Okay Memiş, 'Bugün itibariyle efsane Palandöken Kayak Merkezi'mizde sezon açılışımızı... - Son Dakika

Vali Okay Memiş, "Bugün itibariyle efsane Palandöken Kayak Merkezi'mizde sezon açılışımızı...

6 saat önce

New York Times gazetesi tarafından dünyanın en iyi 18'inci Kayak Merkezi olarak gösterilen ve alanında bir marka olan Palandöken Kayak Merkezi, görkemli bir törenle yeni sezonuna merhaba dedi.

Vali Okay Memiş,

New York Times gazetesi tarafından dünyanın en iyi 18'inci Kayak Merkezi olarak gösterilen ve alanında bir marka olan Palandöken Kayak Merkezi, görkemli bir törenle yeni sezonuna merhaba dedi.


Ülkenin gözde turizm merkezi Palandöken, yeni turizm sezonunu açtı. Kayak merkezinde yeni sezon için düzenlenen etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu. Kar üstünde snowtrack araçlarının adeta dans ederek yaptığı gösteri izleyenleri büyüledi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı milli sporcuların meşaleli gösterileri ise büyük beğeni gördü. Program sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Vali Okay Memiş, "Bugün itibariyle efsane Palandöken Kayak Merkezi'mizde sezon açılışımızı gerçekleştirdik." dedi.


Kayak Merkezi'nin bu yıl pistlerinin tamamını yenilediklerini aktaran Vali Memiş, "En az yedi tane yeni pist oluşturduk. Ejder 3200 Pisti'nin telesiyej tesisatını tamamladık. Artık dünyanın en önemli en değerli ve en profesyonel pistlerinden birisi olan ejder 3200 Pisti'ni de tamamlayıp kayak severlerin hizmetine açtık." diye konuştu.


Palandöken'de yeni yapılan pistlerle birlikte yaklaşık 100 KM'lik pist uzunluğuna ulaştıklarına dikkat çeken Vali Memiş, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:


"Kar kalitesi ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı kayak merkezlerinden birisidir Palandöken. Havaalanına indikten 10 dakika sonra kayak yapabileceğiniz başka bir merkez yok. Bu benim değil, dünyadaki kayak otoriterlerinin söylediği bir söz. Yeni otellerimiz, yeni pistlerimizle ve bunların yanında Türkiye'nin en iyi arama kurtarma ekiplerimizle sezona hazırız. Bütün kayak severleri ve kayakla ilgilenen herkesi Erzurum'a davet ediyorum. Valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve tüm ekiplerimizle çok iyi bir sezon yaşayacağımıza yürekten inanıyoruz."


Kayak merkezinde yeni sezonun açılışı için hazırlanan ve birbirinden özel sanatçılarında sahne alacağı etkinlikler 3 gün boyunca devam edecek. - ERZURUM

Kayak Merkezi, Okay Memiş, Palandöken, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
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