Vali Okay Memiş deprem bölgesinde - Son Dakika

Vali Okay Memiş deprem bölgesinde

Bingöl Karlıova merkezli dün saat 17.25 sıralarında yaşanan 5.7 büyüklüğündeki deprem Erzurum'un Çat ilçesinde de hasara neden oldu.

Vali Okay Memiş deprem bölgesinde, System.String[]

Bingöl Karlıova merkezli dün saat 17.25 sıralarında yaşanan 5.7 büyüklüğündeki deprem Erzurum'un Çat ilçesinde de hasara neden oldu.


Bugün sabah 09.51'de yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum Valisi Okay Memiş Çat ilçesine giderek incelemelerde bulundu.


Erzurum Valisi Okay Memiş, kaymakamlık önünde kurulan çadırları ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.


Hiçbir vatandaşa çadır yok denilmeyeceğini ifade eden Vali Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çadır isteyen hiçbir vatandaşa yok demeyeceğiz ve temin edip kuracağız" dedi.


Vali Memiş, "Malumunuz olduğu gibi dün saat 17: 25 civarında deprem üssü Karlıova da deprem meydana gelmiştir. Karlıova bizlere yakın olduğu için Çat ilçemizde bu depremden etkilendi. Allaha şükür olsun mal ve can kaybı meydana gelmemiştir. Yaralanan bir iki vatandaşımızın durumu çok iyi. Bunun yanında evlerde küçük çatlaklar ve hafif hasarlar olduğunu tespit ettik. Jandarma ekiplerimiz 45 köyümüze ulaştı. Çat Kaymakamlığımız, Çat Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, 112 ekipleri AFAD ve ilçe emniyetimizle başında beri bu doğal afete müdahale ediyoruz. Bugünde Erzurum'da 5.6 şiddetinde önemli bir deprem meydana geldi. Şimdi 45 köyümüzün 32 mezramızın tamamına giriyoruz. Hepsine çadır kurup, hasar tespitlerini yapıp iaşelerini karşılayacağız. Allah'a şükürler olsun şu an korkulacak bir şey yok. Devlet olarak bütün vatandaşlarımızın bu doğal afette emrindeyiz. Bütün kurumlar korkan vatandaşımıza öf bile demeyeceksiniz. Bu benim talimatımdır. Devlet devletliğini afette gösterir. Devlet devletliğini vatandaşını kucaklamasını, sarmasını böyle durumlarda gösterir. Devlet bize bu kırmızı plakaları, forsa ve unvanı bunun için veriyor. Zor zamanlardan vatandaşımızın yanında olmamız için. Bizim tespitlerimize göre bin 200 çadıra ihtiyacımız var. Ama bu sayı artar. Bunu tecrübemizle iyi biliyoruz. Çünkü benim deprem tecrübem var. Deprem tecrübesi olan bir yöneticiyim. En az iki katını 2 bin 500 çadır kuracağız. Ama arkadaşlara benim talimatım 5 bin çadır kuracağız. Her köyde hiçbir vatandaşımıza kim çadır istiyorsa çadır yok demeyeceğiz ve temin edeceğiz ve çadırları da kuracağız" diye konuştu.


Vali Okay Memiş, beraberindeki heyetle birlikte depremden etkilenin vatandaşlara ve esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ERZURUM

Okay Memiş, Erzurum, Deprem, Çat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 01:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Okay Memiş deprem bölgesinde - Son Dakika

Son Dakika

Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti         
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf         
12:46
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı         
12:40
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı         
12:28
Endonezyalılar'ın çılgın geleneği! Bu dağda ayda bir, evli bekar fark etmeksizin yabancılarla cinsel ilişkiye giriyorlar Endonezyalılar'ın çılgın geleneği! Bu dağda ayda bir, evli bekar fark etmeksizin yabancılarla cinsel ilişkiye giriyorlar         
12:15
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi         
12:06
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar? AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?         
12:05
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı         
11:48
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı         
11:44
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor         
11:41
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde         
11:36
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak         
11:34
Model Didem Soydan, kendisine Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu         
11:34
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı         
11:31
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar         
11:30
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor         
11:15
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı         
11:14
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada         
11:14
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri         
11:09
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı         
11:01
Balıkçının ağına takılan deniz canlısı görenleri ürküttü! Tıpkı kabloya benziyor Balıkçının ağına takılan deniz canlısı görenleri ürküttü! Tıpkı kabloya benziyor         
11:01
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir? Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?         
10:52
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık         
10:44
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu         
10:39
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor         
10:39
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek         
10:38
"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi         
10:36
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti         
10:31
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi         
10:25
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 13:41:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Okay Memiş deprem bölgesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]