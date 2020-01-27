Vali Okay Memiş Erzurumlu'lara teşekkür etti - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Erzurumluların top yekün depremzede kardeşlerinin yardıma koştuğunu belirterek, bir teşekkür mesajı yayımladı.



Mesajında Erzurumluların tarih boyunca darda kalanın, mazlumun ve devletinin yanında olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Elazığ'da yaşanan depremde de tüm dadaşlar üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirmekte ve getirmeye devam etmektedir" dedi.



Vali Memiş, sadece kamu kuruluşları değil ildeki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdikleri ve yardım için adeta birbirleriyle yarıştıklarını söyledi.



Bunun en güzel örneğinin bugün Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Balıkesirspor maçında yaşandığına dikkat çeken Vali Memiş, maç öncesi taraftar ve futbolcuların vefalı bir hareket sergilediklerini vurguladı.



Stadyumda taraftarların yardım çadırı kurması ve mavi-beyazlı futbolcuların 'Kalbimiz ve dualarımız sizlerle' yazılı pankartla sahaya çıkmasının memnuniyet verici bir davranış olduğunu belirten Vali Memiş, "Maçın 23'üncü dakikasında binlerce taraftarın Elazığ tezahüratı yapması Dadaşların depremzedelerin yanında olduklarının en güzel ifadesiydi. Bugüne kadar ülkenin birlik ve bütünlüğü dendiğinde hep önde olan Erzurum, böylesi zor zamanlarda da üzerine düşeni yapmıştır. Stadyumu dolduran binlerce Erzurumlu, depremzedeleri unutmadığını bir kez daha göstermiştir. Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş başta olmak üzere futbolcu kardeşlerimi ve bu vefalı hareketlerinden dolayı tüm Erzurumluları kutluyorum." diye konuştu. - ERZURUM